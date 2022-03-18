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Haberler Dünya ABD'de 'Rusya' tasarısına onay
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ABD Temsilciler Meclisi'nden "Rusya ve Belarus'la normal ticari ilişkileri askıya alan" tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD'de 'Rusya' tasarısına onay
ABD'de 'Rusya' tasarısına onay
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AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine bu ülkeyle normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından harekete geçen Kongre ilk adımı attı.

Kongre onayı gerektiren sürecin ilk adımında Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus'la normal ticari ilişkilerini askıya almasını onaylayan yasa tasarısına onay verdi. Tasarıya 424 vekil "evet" oyu verirken, tamamı Cumhuriyetçi 8 vekil ise "hayır" oyu kullandı.

Söz konusu tasarının kısa sürede Senatoda gündeme gelmesi ve orada da kabul edilmesi bekleniyor. Yasa tasarısı ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak ve ABD'nin bu iki ülkeye çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktiviteleri önemli ölçüde zorlaştırmasına imkan tanıyacak.

Biden, Rusya'nın artık "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını duyurmuştu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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