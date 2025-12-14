Habertürk
        ABD'de saldırı: çok sayıda kişi vuruldu

        ABD'de saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

        ABD'deki Brown Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonucu çok sayıda kişinin vurulduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 02:04 Güncelleme: 14.12.2025 - 02:16
        ABD'de saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
        ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nden yapılan acil durum bildiriminde, yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" uyarısı verildi.

        ABD polisi, Brown Üniversitesindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişinin "vurulduğunu" açıkladı.

        ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadılar.

        #Brown Üniversitesi
        #Saldırı
