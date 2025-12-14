ABD'de saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonucu çok sayıda kişinin vurulduğu ifade edildi.
ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nden yapılan acil durum bildiriminde, yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" uyarısı verildi.
ABD polisi, Brown Üniversitesindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişinin "vurulduğunu" açıkladı.
ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadılar.