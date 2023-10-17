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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de sanayi üretimi eylülde arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de sanayi üretimi eylülde arttı 

        ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:11
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        ABD'de sanayi üretimi arttı 
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        ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

        Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, ağustosta yatay bir seyir izlemişti.

        İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ DE EYLÜLDE AYLIK BAZDA ARTTI

        İmalat sanayi üretimi de eylülde aylık bazda yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

        Beklentiler, imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0,1 azalmıştı.

        Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 79,7 oldu.

        Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının yüzde 79,6 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, ağustosta yüzde 79,5 olarak kayıtlara geçmişti.

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