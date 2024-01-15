ABD'de sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletinde, sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

NBC News'un haberine göre, Arizona'nın Eloy bölgesinde, sıcak hava balonu düştü.

Emniyet yetkilileri, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, sıcak hava balonunun düşme nedeninin henüz öğrenilemediğini, ancak olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamayan yetkililer, sıcak hava balonunun neden düştüğünün öğrenilmesi için Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinden (FAA) gelen yetkililerin, soruşturmayı devraldığını ifade etti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.