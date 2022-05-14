ABD'de şiddetli fırtına can aldı 0:00 / 0:00

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Kandiyohi İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Minnesota'da perşembe günü saatte 113 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle tahıl silolarının bir aracın üzerine devrilmesiyle 1 kişinin öldüğü, aynı eyalette hava durumunu takip eden 1 meteoroloji görevlisinin de fırtınalı havada araba kazasında can verdiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Dakota yetkilileri de Sioux Falls bölgesinde 61 yaşındaki Wendy Lape'in, kullandığı araca rüzgarın savurduğu odun parçasının saplanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Basın toplantısında, 161 kilometre hızla esen fırtınanın 28 ilçede hasara yol açtığını belirten Güney Dakota Valisi Kristi Noem, "Daha önce birçok fırtına yaşadık ancak eyaletimizde bugünkü kadar etkilenen insan sayısını hiçbir zaman görmedik." dedi.

Ayrıca eyaletin Salem bölgesinde çıkan hortum bir huzurevinin çatısını parçaladı, Brookings'teki Güney Dakota Eyalet Üniversitesi kampüsü de dahil olmak üzere binlerce abonenin elektriği kesildi.

CALIFORNIA'DA YANGIN MEVSİMİ ERKEN BAŞLADI

Öte yandan, California'da erken başlayan orman yangınlarının şiddeti artarken, eyaletin Pasifik Okyanusu manzaralı milyonlarca dolarlık malikaneleri alevler içinde kaldı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ünlü "Laguna Beach" sahiline bakan en az 20 villayı küle çevirirken, alev ve dumanlar nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya döndü.

İtfaiye yetkilileri, son günlerde Sangre de Christo dağ silsilesi içindeki kuru ormanlarda yükselen alevleri durdurmak için yapabilecekleri fazla bir şey olmadığını, şu anda 1048 kilometrekareyi kapsayan alanda yangının devam ettiğini kaydetti.