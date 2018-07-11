Liberator adlı plastik malzemeden üretilen bir tabanca üreten ve üç boyutlu tasarım dosyalarını internete yükleyen Cody Wilson hakkında 2013'te açılan dava uzlaşmayla sonuçlandı.

Durum, federal otoritelerin dikkatini çekince ABD Adalet Bakanlığı Wilson'dan gizli askeri donanımların dağıtımı üzerine ihracat yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle dosyaları kaldırmasını istemişti.

Wilson ise ABD hükümetini anayasanın birinci maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkemeye vermiş ve 3D dosyaları paylaşmanın ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu ve anayasal hakkının çiğnendiğini iddia etmişti.

Wired'ın haberine göre, üç yıl süren yasal mücadeledede kritik adım iki ay önce atıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın sessiz sedasız uzlaşma teklif ettiğini belirten habere göre, ABD hükümeti askeri ateşli silahlar üzerine ihracat kurallarını değiştirmeyi kabul etti.

Wilson'ı destekleyen İkinci Madde Vakfı (Second Amendment Foundation) sözcüsü, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "AR-15 ve benzeri silahları da kapsayan yarı otomatik av tüfekleri, .50 kalibreye kadar otomatik olmayan silahların askeri olmadığı konusunda hükümetten açık bir onay geldi."

ABD Adalet Bakanlığı henüz konu hakkında açıklama yapmasa da, uzmanlar uzlaşmanın 3B yazıcıyla hazırlanabilen silahların şemalarının paylaşımının önününü açtığını belirtiyorlar.

Wilson, bir süre önce Defense Distributed adlı sivil toplum örgütünü kurdu. Web sitesini açık kaynaklı silah tasarım deposu olma hedefiyle oluşturan Wilson, silah hazırlamak için gereken bir yazıcı modelini de 1.675 dolar fiyatla satışa sundu.