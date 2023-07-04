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ABD'de son 20 yılda anne ölüm oranı ikiye katlandı

Yapılan son araştırmada, ABD'de doğum sırasında ve sonrasındaki bir yılda anne ölüm oranının son 20 yılda iki katına yükseldiği ortaya çıktı

ABD'de son 20 yılda anne ölüm oranı ikiye katlandı
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BBC'nin haberine göre, Mass General Brigham adlı kuruluştan Dr. Allison Bryant öncülüğünde yapılan araştırmada, ülkede doğumda ve sonrasındaki bir yıl içerisinde anne ölüm oranlarına dair veriler sunuldu.

1999 ila 2019'daki anne ölüm verilerinin incelendiği araştırmada, ülkedeki 5 farklı ırk ve etnik gruba odaklanıldı.

Araştırmanın sonucunda, 1999'da 12,7 olan her 100 bin doğumda anne ölüm oranının, 2019'da 32,2'ye çıktığı tespit edildi.

Tüm ırk ve etnik gruplar içerisindeki anne ölümleri en fazla ülkenin güneyindeki eyaletlerde kaydedilirken özellikle yerlilerin doğumda veya doğumdan sonraki bir yılda ölüm oranının rekor seviyelere ulaştığı gözlendi.

Araştırmada, siyahi kadınların doğumda ve sonrasındaki ölüm oranlarının arttığına işaret edildi.

Her 100 bin doğumda en yüksek anne ölüm oranı siyahi kadınlarda görülürken söz konusu oranın son 20 yılda bazı kuzeydoğu eyaletlerinde üç katına çıktığına dikkat çekildi.

YAPISAL IRKÇILIK, ANNE ÖLÜM ORANLARINDA ETKİLİ

Anne ölüm oranlarındaki artışın sağlık hizmeti ve sağlık hizmetine erişimden kaynaklandığını söyleyen Dr. Bryant, söz konusu artışta ülkedeki yapısal ırkçılığın etkisinin de olduğunu belirtti.

Bryant, Covid-19 nedeniyle 2019'dan sonraki anne ölüm oranlarında dünya genelinde artışla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Araştırma, "The Journal of the American Medical Association" adlı dergide yayımlandı.

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