ABD'de tarım dışı istihdam 315 bin arttı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarak önceki aya kıyasla yavaşlama gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3.5'ten yüzde 3.7'ye çıktı.

Medyan beklenti 300 bin civarında bir artış yaşanması yönünde olsa da tahminler 290 ila 320 arasında değişiyordu. Dolayısıyla ilk anda piyasalarda bu önemli veriye büyük bir tepki gelmedi.

Dolar/TL ilk anda 18.21-18.22 civarındaki seyrini sürdürdü.

İŞ GÜCÜNE KATILIM YÜKSELDİ

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre ağustos ayında ülkedeki işsiz sayısı 344 bin kişi artarak 6 milyona ulaştı.

İş gücüne katılım oranı yüzde 62.2'lik beklentiye karşın ağustosta yüzde 62.1'den 62.4'e yükseldi.

Söz konusu istihdam verisi Fed'in yakından takip ettiği bir veri olduğu için piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.