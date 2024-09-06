ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta beklentilerin altında gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ağustosta 142 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 164 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık ve inşaat sektörlerinde arttı.

Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış haziran ayı için 179 binden 118 bine, temmuz ayı için 114 binden 89 bine düşürüldü.