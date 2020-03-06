AA

ABD'de tarım dışı verimlilik artışı aşağı yönlü revize edildi



- Geçen yılın son çeyreğine ait tarım dışı istihdam verimliliği artışı yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldü

ABD'de geçen yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin tarım dışı istihdam verimliliği artışı, yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, 2019'un 4'üncü çeyreğine ait tarım dışı istihdam verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğine ilişkin tarım dışı istihdam verimliliği artışı yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldü.

Geçen yılın ekim-kasım döneminde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4, çalışma saati yüzde 1,2 arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti artışı ise yüzde 1,4'ten yüzde 0,9'a revize edildi.

Tarım dışı verimlilik 2019'un genelinde ise yüzde 1,9 artarak, 2010'dan bu yana görülen en yüksek yıllık yükselişini kaydetti.