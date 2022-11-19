ABD'de tatil sezonuna enflasyon darbesi

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ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönemin her yıl olduğu gibi bu yıl da perakende sektörüne hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Ülkede perakende satışların zirveye ulaştığı tatil sezonunda, bu yıl enflasyonun çoğu tüketicinin alışveriş planlarını etkilemesi öngörülüyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, perakende satışların söz konusu 2 aylık süreçte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 ila yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.

Bu tatil sezonundaki satışların 942,6 milyar dolar ile 960,4 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Perakende satışların 2021'in tatil sezonunda yüzde 13,5 artışla 889,3 milyar doları bulduğu kayıtlarda yer alıyor.

Ülkede tatil sezonu satışlarının Kovid-19 salgının etkili olduğu 2020 yılında dahi yüzde 9,3'lük artış kaydettiği dikkati çekiyor.

Amerikalı tüketicilerin bu dönemde hediyeler, dekorasyon malzemeleri ve gıda ürünleri için ortalama 832,8 dolar harcaması öngörülüyor.

ENFLASYONUN ONLINE ALIŞVERİŞİ DE ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ve önceki yıl tüketici talebinin olağanüstü bir büyüme gösterdiği internet alışverişinin de enflasyondan etkilenmesi bekleniyor.

Enflasyonun tüketicilerin harcama kabiliyetini azaltmasından dolayı çevrim içi satışların da bu yıl önceki yıllara kıyasla sınırlı bir artış göstereceği tahmin ediliyor.

ABD'li araştırma şirketi Adobe Digital Insights (ADI) verilerine göre, tatil sezonu için internet üzerinden yapılacak harcamaların bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 2,5 artarak 209,7 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Tatil sezonu kapsamında yapılan çevrim içi harcamalarının geçen yıl yüzde 8,6 ve Kovid-19 salgının yoğun bir şekilde hissedildiği 2020'de yüzde 33 arttığı kayıtlarda yer alıyor.

Söz konusu dönemde bu yıl da Siber Pazartesi'nin 11,2 milyar dolar ile internetten en çok alışveriş yapılan gün olması bekleniyor. Bu yıl Siber Pazartesi alışverişlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 5,1 artacağı tahmin ediliyor.

Her yıl mağazalarda izdiham görüntülerine sahne olan Efsane Cuma'da internet satışlarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 1 artışla 9 milyar doları bulması bekleniyor. Şükran Günü'nde ise satışların bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 1 azalışla 5,1 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

TÜKETİCİ İNDİRİM İLE TEŞVİK EDİLECEK

Yüksek fiyatlar ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle tüketicileri bu yıl belirsizliğin yüksek olduğu bir tatil sezonu beklerken, harcamaları teşvik etmek için perakendecilerin yüzde 10 ila yüzde 32 arasında çift haneli indirimler sağlaması bekleniyor.

İndirimlerin özellikle elektronik, oyuncak ve bilgisayar gibi kategorilerde rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.

Öte yandan, özellikle enflasyonla ilgili endişeler nedeniyle tüketicilerin yüzde 46'sının alışveriş için indirim sezonunu beklemeyi planlamadığı belirtiliyor.