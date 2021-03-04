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ABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik tehdidi sebebiyle iptal edildi

ABD'de Kongre binasına yönelik yapılan bir tehdit uyarısı, Temsilciler Meclisi'nin Perşembe günkü oturumunun iptal edilmesine sebep oldu.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik tehdidi sebebiyle iptal edildi
BBC TÜRKÇE
- EPA
ABD Kongre Binası Polisi tarafından yapılan açıklamada, "İstihbaratı ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD'de Kongre binasına yönelik yapılan bir tehdit uyarısı, Temsilciler Meclisi'nin Perşembe günkü oturumunun iptal edilmesine sebep oldu.

ABD Kongre Binası Polisi güvenlik uyarısının adı açıklanmayan bir milis grubuna dair edinilen bir istihbarat sonucunda alındığını açıkladı.

Binada güvenliğin artırıldığı ifade edildi.

Polis güçleri "Kongre üyelerine yönelik olası bir tehdide karşı hazırlıklı" olduğunu belirtirken açıklamasında , "Yerel, eyalet ve federal güvenlik güçleri ile birlikte çalışıyoruz. İstihbaratı ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik kaygıları sebebiyle daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kongre yetkilileri ise Perşembe günü yapılması planlanan bazı önemli oylamaların Çarşamba akşamı tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs önlem paketi oylamasına ilişkin oturumun planlandığı gibi Perşembe günü yapılacağı aktarıldı.

Tehdidin arka planında ne var?

ABD başkanları, 1933 yılına kadar 4 Mart'ta yemin ederek göreve başlıyordu. O yıl ilgili yasa değiştirilerek yemin töreni Ocak ayına çekildi.

Hiçbir doğruluğu olmayan ve yanlış olduğu kanıtlanan Qanon olarak bilinen radikalizm yanlısı bir komplo teorisinin destekçileri ise yanlış bir biçimde 4 Mart tarihinde eski Başkan Donald Trump'ın ikinci bir dönem için geri döneceğine inanıyor.

Ancak bu teoriye dair hiçbir geçerli kanıt söz konusu değil.

https://www.youtube.com/watch?v=zl4fWO_vp0c

İstihbarat, Kongre üyeleriyle paylaşıldı

Temsilciler Meclisi'nin Güvenlik Sorumlusu Timothy Blodgett, Kongre üyelerine 4 Mart'la ilgili olası protestolar hakkında tavsiyelerde bulunan bir not gönderildiğini söyledi.

Ancak notta Blodgett, son günlerde çeşitli gruplar arasında bildirildiğine göre tarihin öneminin azaldığını ve şiddet içeren protestoların beklenmediğini söyledi.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kongre üyelerine 4 ve 6 Mart'ı tartışan bazı radikal gruplara dair istihbarat bilgilerinin paylaşıldığını doğruladı.

FBI yetkilileri geçtiğimiz hafta Washington Post'a verdiği demeçte, güvenlik güçlerinin 4 Mart'a ilişkin Qanon yazışmalarından haberdar olduğunu ancak henüz şiddet eylemlerine yönelik bir belirtinin olmadığını söylemişti.

6 Ocak'ta Trump taraftarları güvenlik engelini aşarak Kongre binasını bastı. Baskın sırasında biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya katılan gruplar arasında QAnon destekçileri ve Proud Boys gibi aşırı sağcı örgüt mensupları vardı.

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