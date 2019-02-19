ABD'de 'Trump'a bürokratik darbe' iddiası hakkında soruşturma sözü

ABD Senatosu Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında "ABD Başkanı Donald Trump'ı görevden almaya yönelik görüşmeler yapıldığı" iddiaları hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı. Graham iddialar için "bürokratik darbeye eş" dedi.

Graham'ın açıklaması, eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe'nin CBS televizyonuna yaptığı açıklamaların ardından geldi.

McCabe, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'in 2017 yılında, anayasının, "Trump'ın ehil olmadığına kanaat getirilirse görevden alınabilmesini sağlayan" bir maddesi hakkında kendisiyle konuştuğunu söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi de geçen yıl adlarını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde aynı iddialara yer vermişti.

McCabe "25. madde ile ilgili görüşmelerde Rod benimle diğer kabine yetkililerinin kaç tanesinin bu tür bir çabayı destekleyip desteklemeyeceğini konuştu. Adil olmak gerekirse çok stresli bir dönemdi. Çok kaotik, öfkeli bir sohbet içinde ne noktada olduğumuzu ve bundan sonra ne yapmamız gerektiğini ortaya attı" dedi.

Rosenstein ise hakkındaki iddiaları reddetti ve söz konusu maddenin devreye sokulmasının "temeli olmadığını" söyledi.

CBS televizyonuna konuşan Graham "Ülkenin üst düzey emniyet yetkililerinden birinin ulusl televizyona çıkıp, 'bu arada Adalet Bakan Yardımcısıyla 'Başkan'ı 25. maddeye dayanarak görevden alabilir miyiz yönünde bir sohbetimizi hatırlıyorum' demesi dudak uçuklatıcı. Ülkedeki herkes ne olduğunu bilmeli. Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Trump ve kampanyasına yönelik tavrına iyi incelemek için elimden geleni yapacağım" dedi.

McCabe ayrıca FBI'in Başkan'ın "Rusya ile bağlarını soruşturmak için nedeni olduğunu", Rosenstein'in Trump ile görüşmesinde üstüne dinleme cihazı takmayı "çok ciddi anlamda" düşündüğünü de belirtti.

ABD'li Senatör Lindsey Graham

Gizli dinleme cihazıyla ilgili iddialar neler?

Rosenstein'ın Trump'ın konuşmalarını kaydetmeyi önerdiği ileri sürülüyor. Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile bağlantıları konusundaki soruşturmayı engelleyip engellemediği araştırılıyordu.

Bu iddialar New York Times gazetesinde yer aldığında Rosenstein haberin "yanlış ve gerçeklere dayalı olmadığını" söylemişti.

BBC'ye konuşan bir kaynak Rosenstein'in yorumlarının "Alay içerdiğini ve Başkan'la konuşmalarını kaydetme gibi bir niyetinin tartışılmadığını" söylemişti.

McCabe ise Rosenstein'in "Şaka yapmadığını, tamamıyla ciddi" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus Dışişleri bakanı Sergey Lavrov ve Rus büyükelçisi Sergey Kislyak ile Mayıs 2017'de Beyaz Saray'da görüşmüştü.

ABD medyası Ocak ayında Rosenstein'ın görevden ayrılmayı düşündüğünü yazmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Andrew McCabe FBI'dan yalan söylediği için utanç içinde görevden alındı. Başkan'a karşı temeli olmayan bir soruşturma başlattı. herkes onun güvenilir olmadığını biliyor" dedi.

McCabe 2017 yılında FBI'ın başına geçti. Geçen yıl Mart ayında FBI Başkan Yardımcısıyken Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından görevden alındı.

Sessions, McCabe'in bilgi sızdırdığını ve soruşturmayı yanlış yönlendirdiğini öne sürmüştü.

Son olarak FBI'daki göreviyle ilgili bir kitap yazan

McCabe ise iddiaları reddediyor ve kendisinin 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi iddialarına yönelik soruşturmadaki rolü nedeniyle hedef gösterildiğini savunuyor.

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