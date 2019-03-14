ABD'de Trump'ın eski kampanya direktörü Manafort'a 43 ay ek hapis cezası

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, Rusya soruşturması ile ilgili suçlardan 43 ay ek hapis cezasına çarptırıldı.
Paul Manafort, başkent Washington'da Federal Mahkeme'de yaptığı açıklamada, "Yaptıklarımdan ve bizi bu noktaya getiren tüm faaliyetlerimden dolayı özür diliyorum" dedi.
69 yaşındaki Manafort'a geçen hafta da, banka hesaplarında ve vergide usülsüzlük yapmaktan 47 ay hapis cezası verilmişti.
Manafort geçen yıl suçunu itiraf etmişti.
Paul Manafort'un suçları, ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesini araştıran eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller'in soruşturması sırasında ortaya çıkmıştı.
Manafort, Virgina eyaletinde görülen mahkemede ayrıca yol açtığı zararı gidermek için 24 milyon dolar tazminat ve 50 bin dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.
8 ayrı suçtan yargılanan 69 yaşındaki Manafort, Haziran ayından bu yana Virginia'daki bir gözaltı merkezinde tek kişilik hücrede tutuluyordu.
Savcılık Manafort'u Ukrayna'daki Rusya yanlısı eski hükümete danışmanlıktan kazandığı milyonlarca doları ABD hükümetinden gizlemekle suçlamıştı.
Manafort'un, Ukrayna'da Viktor Yanukoviç hükümeti devrildikten sonra kredilerini güvenceye almak ve lüks yaşam tarzını sürdürmek için bankalara yalan söylediği belirtilmişti.
Cumhuriyetçi Parti içinde önemli bir isim olarak görülen Manafort'un ayrıca Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile Angola'daki muhalif lider Jonas Savimbi'ye de danışmanlık yaptığı ortaya çıkmıştı.
Mueller'in suçladığı 34 kişi ve 3 şirket arasında davası görülen tek kişi Manafort oldu.
Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile eski avukatı Michael Cohen de dahil olmak üzere diğerleri suçlamaları kabul ederken, eski danışmanı Roger Stone ise suçlamaları reddetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.