ABD'de Trump'ın eski kampanya direktörü Manafort'a 43 ay ek hapis cezası

Paul Manafort

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, Rusya soruşturması ile ilgili suçlardan 43 ay ek hapis cezasına çarptırıldı.

Paul Manafort, başkent Washington'da Federal Mahkeme'de yaptığı açıklamada, "Yaptıklarımdan ve bizi bu noktaya getiren tüm faaliyetlerimden dolayı özür diliyorum" dedi.

69 yaşındaki Manafort'a geçen hafta da, banka hesaplarında ve vergide usülsüzlük yapmaktan 47 ay hapis cezası verilmişti.

Manafort geçen yıl suçunu itiraf etmişti.

8 ayrı suçtan yargılandı

Paul Manafort'un suçları, ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesini araştıran eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller'in soruşturması sırasında ortaya çıkmıştı.

Manafort, Virgina eyaletinde görülen mahkemede ayrıca yol açtığı zararı gidermek için 24 milyon dolar tazminat ve 50 bin dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.

8 ayrı suçtan yargılanan 69 yaşındaki Manafort, Haziran ayından bu yana Virginia'daki bir gözaltı merkezinde tek kişilik hücrede tutuluyordu.

Savcılık Manafort'u Ukrayna'daki Rusya yanlısı eski hükümete danışmanlıktan kazandığı milyonlarca doları ABD hükümetinden gizlemekle suçlamıştı.

Manafort'un, Ukrayna'da Viktor Yanukoviç hükümeti devrildikten sonra kredilerini güvenceye almak ve lüks yaşam tarzını sürdürmek için bankalara yalan söylediği belirtilmişti.

Cumhuriyetçi Parti içinde önemli bir isim olarak görülen Manafort'un ayrıca Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile Angola'daki muhalif lider Jonas Savimbi'ye de danışmanlık yaptığı ortaya çıkmıştı.

Mueller'in suçladığı 34 kişi ve 3 şirket arasında davası görülen tek kişi Manafort oldu.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile eski avukatı Michael Cohen de dahil olmak üzere diğerleri suçlamaları kabul ederken, eski danışmanı Roger Stone ise suçlamaları reddetti.

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