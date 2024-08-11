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        Haberler Dünya ABD'de Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası | Dış Haberler

        ABD'de Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası

        Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri için yarışan Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Trump'ın kampanya e-postalarının hacklendiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:18
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        Trump'ın seçim kampanyasına saldırı iddiası
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya e-postalarının saldırıya (hacklendiği) uğradığı iddia edildi.

        Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

        Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Cheung, Politico dergisinin yer verdiği raporda "İranlı saldırganlar ABD'li üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi" ifadesinin bulunduğuna işaret etti.

        Microsoft tarafından yayınlanan rapora ilişkin açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ise ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği veya siber saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

        Bu arada Trump'ın kampanyasından gelen iddiaya yönelik bir kanıt sunulmadı.

        Öte yandan söz konusu raporda, İran askeri istihbarat biriminin Haziran 2024'te ele geçirilen eski bir danışmanın hesabı üzerinden ABD başkanlık seçimi kampanyasına kimlik avı postası gönderdiği öne sürüldü.

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