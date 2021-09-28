ABD'de tüketici güveni eylülde düşüşünü sürdürdü 0:00 / 0:00

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Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 5,9 puan azalarak 109,3'e indi.

Art arda 3 aydır düşüş gösteren ve bu dönemde piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan tüketici güveninin, 114,5 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, ağustosta 115,2 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, eylülde 5,5 puan azalışla 143,4 seviyesine düştü.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 6,2 azalarak 86,6 değerine indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının iyimserliği azaltmaya devam ettiğini ve tüketici güveninin eylül ayında düşüşünü sürdürdüğünü belirtti.

Ekonominin durumu ve kısa vadeli büyüme beklentileri ile ilgili endişelerin derinleştiğine işaret eden Franco, kısa vadeli enflasyon endişelerinin bir miktar hafiflediğini ancak yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti.