Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        ABD'de tüketici güveni Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyede

        ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda 8,2 puan artışla 72,6'ya çıkarken, Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketici güveni 22 ayın zirvesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, tüketici güveni, temmuzda geçen aya kıyasla 8,2 puan artarak 72,6'ya yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 65,5 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, haziranda 66,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

        Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık 8,5 puan artışla 77,5'e yükseldi.

        Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 7,9 puan yükselerek 69,4 oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güven endeksinin Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığına dikkati çekti.

        Endeksin tüm bileşenlerinin önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Hsu, endeksteki yükselişin, büyük ölçüde enflasyonda devam eden yavaşlamanın yanı sıra iş gücü piyasalarındaki istikrara bağlanabileceğini ifade etti.

        Hsu, haziranda yüzde 3,3 olan tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda 3,4'e çıktığını belirterek, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 3,1 olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler
        Çöl sıcakları devam ediyor! İşte son tahminler
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Tatil dönüşü feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü
        Tatil dönüşü feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü
        Türkiye kavruldu
        Türkiye kavruldu
        Korku filmi gibi!
        Korku filmi gibi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        3 bölgede yangın!
        3 bölgede yangın!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Tadic, Ajax'a veda etti!
        Tadic, Ajax'a veda etti!
        Zor günler yaşayan Ufuk Özkan'dan yeni açıklama
        Zor günler yaşayan Ufuk Özkan'dan yeni açıklama
        Buruk'tan Mertens ve Icardi sözleri
        Buruk'tan Mertens ve Icardi sözleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede