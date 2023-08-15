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        Haberler İş-Yaşam ABD'de tüketicinin enflasyon beklentisi düştü - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de tüketicinin enflasyon beklentisi düştü

        ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda yüzde 3,5 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 07:46
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        ABD'de tüketicinin enflasyon beklentisi düştü
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        New York Fed, temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

        Yaklaşık 1.300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, temmuzda 0,3 puan azalarak yüzde 3,5'e geriledi.

        Düşüşünü dördüncü aya taşıyan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Kısa vadeli enflasyon beklentisi, bu dönemde, Haziran 2022'de kaydettiği yüzde 6,8'lik zirveden 3,3 puan gerilemiş oldu.

        Gelecek 3 yıllık ve 5 yıllık süreçleri kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri de temmuzda 0,1 puan azalışla yüzde 2,9 seviyesine indi.

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        Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti temmuzda yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e çıktı. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise temmuzda değişmeyerek yüzde 3,2'de kaldı.​​​​​​​

        Bu dönemde konut fiyat artışına ilişkin beklentiler yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e geriledi. Fiyat artışlarına ilişkin beklentiler, benzin, gıda, üniversite eğitimi, sağlık ve kira maliyetlerinin hepsinde düştü.

        Maliyetlerdeki artışa ilişkin beklentiler gıdada Eylül 2020, sağlıkta Kasım 2020 ve kirada Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyelerini kaydetti.

        ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında artmıştı.

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