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ABD'de tüm eyaletler ve başkent seçim sonucunu resmileştirdi

ABD'de 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, seçim sonuçlarını tescil ederek, Demokrat Partili Joe Biden'ın seçimlerin kazananı olduğunu bir kez daha teyit etti.

ABD'de tüm eyaletler ve başkent seçim sonucunu resmileştirdi
HABERTURK.COM / AA

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından pazartesi tüm eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkent Washington DC'ye gelerek oyunu kullanacak.

Bugün itibarıyla ülkedeki 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, kendi seçim sonuçlarını tescil ederek, sonuçları resmileştirdi.

Buna göre, Demokratların başkan adayı Joe Biden 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranına ulaştı. ABD'nin mevcut başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kaldı.

Ancak ABD seçimlerinde toplamda fazla oy alan seçimin galibi olmuyor. Eyaletlerde en çok oyu alan aday, eyaletin tüm delegelerini kazanıyor. Ülke çapında toplamda 270 delegeye ulaşan aday başkanlığı kazanıyor.

Joe Biden, 306 delege ile başkanlık için gereken 270 delegeye ulaşan aday olurken, Trump 232 delegede kaldı.

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