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        ABD'de üretici enflasyonu haziranda beklentilerin altında geldi

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin altında kaldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 16:37
        üretici enflasyonu beklentilerin altında
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        ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

        Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Bu dönemde beklentilerin altında artış kaydeden verinin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. ÜFE, mayısta ise yüzde 0,4 düşmüştü.

        Üretici fiyatları, haziranda yıllık bazda da yüzde 0,1 arttı. 2020'deki deflasyondan bu yana en düşük seviyeyi kaydeden üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,4 olması öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, mayısta yıllık bazda yüzde 0,9 olmuştu.

        Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2,4 ile yükseldi.

        Çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda da yüzde 2,6 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

        ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

        ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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