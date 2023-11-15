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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de üretici fiyatları 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de üretici fiyatları 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:50
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        ÜFE'de 2020'den beri en büyük düşüş
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        ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, ÜFE ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

        Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydeden verinin bu dönemde yüzde 0,1 artması bekleniyordu. ÜFE, eylülde yüzde 0,4 artmıştı.

        Üretici fiyatları, ekimde yıllık bazda ise yüzde 1,3 arttı.

        Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen üretici enflasyonunun ekimde yıllık bazda yüzde 1,9 olması öngörülüyordu. ÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 2,2'lik artış kaydetmişti.

        ÇEKİRDEK ÜFE AYLIK BAZDA DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

        Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

        Beklentilerin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artması tahmin ediliyordu. Çekirdek enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olmuştu.

        ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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