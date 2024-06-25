ABD'de uygun fiyatlı konut için adım

ABD Hazine Bakanı Yellen, Minneapolis şehrinde yaptığı açıklamada, konut arzını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik yeni finansman kaynaklarını duyurdu.

Uzun zamandır çok önemli konut arz açığıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Yellen, bunun uygun maliyet sorununa yol açtığını dile getirdi.

Yellen, ülke genelinde maliyetleri düşürmek için konut arzını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, ABD Kongresi, eyaletler ve yerel yönetimleri daha fazla harekete geçmeye çağırdı.