Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.767,85 %-0,03
        DOLAR 32,9242 %0,00
        EURO 35,3739 %0,02
        GRAM ALTIN 2.470,32 %0,03
        FAİZ 42,03 %-2,05
        GÜMÜŞ GRAM 31,33 %0,08
        BITCOIN 59.940,00 %0,78
        GBP/TRY 41,8111 %0,03
        EUR/USD 1,0734 %0,01
        BRENT 86,06 %0,96
        ÇEYREK ALTIN 4.038,97 %0,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de uygun fiyatlı konut için adım - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de uygun fiyatlı konut için adım

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de uygun fiyatlı konut için adım
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Hazine Bakanı Yellen, Minneapolis şehrinde yaptığı açıklamada, konut arzını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik yeni finansman kaynaklarını duyurdu.

        Uzun zamandır çok önemli konut arz açığıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Yellen, bunun uygun maliyet sorununa yol açtığını dile getirdi.

        Yellen, ülke genelinde maliyetleri düşürmek için konut arzını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, ABD Kongresi, eyaletler ve yerel yönetimleri daha fazla harekete geçmeye çağırdı.

        KONUT FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

        Küresel mali krize rağmen 2000'den 2019'a kadar, konut fiyatlarının iki katına çıktığını ve ortalama gelirlerden daha hızlı arttığını söyleyen Yellen, yüksek konut maliyetlerinin, ülke genelindeki Amerikalıların geniş kesimini etkilediğini vurguladı.

        Yellen, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını belirterek, yeni programın öncelikle ülkede uygun fiyatlı konut arzını artırmaya odaklanacağını anlattı.

        Bakan yellen ayrıca, federal konut kredisi bankalarına konut programlarına yönelik harcamalarını artırmaları yönünde çağrıda bulundu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        İtalya 90+8'de turladı!
        İtalya 90+8'de turladı!
        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek