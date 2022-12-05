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Haberler Dünya ABD'de vahşet: 11 aylık çocuğunu öldürüp parçaladı - Dünyadan Haberler
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ABD'de vahşet: 11 aylık çocuğunu öldürüp parçaladı

ABD'nin Connecticut eyaletinde, 11 aylık kızını öldüren ve parçalayan hapishane kaçağının yakalanıp tutuklandığı açıklandı.

ABD'de vahşet: 11 aylık çocuğunu öldürüp parçaladı - Dünyadan Haberler
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Saldırı suçları nedeniyle daha önce birçok kez ceza alan 31 yaşındaki Christopher Francisquini, af kapsamında Kasım ayında evine gitti.

Francisquini 18 Kasım'da 11 aylık kızı Camilla'yı bilinmeyen bir nedenden dolayı boğarak öldürdü. Cani baba ardından kızının vücudunu parçalayarak kendisine takılan kelepçeyi de sökerek kaçtı.

Connecticut polisi, katili otobüs durağında gören bir kişinin polisi araması sonrası zanlının gözaltına aldığını açıkladı.

G&ouml;rsel: Naugatuck Polis Departmanı
Görsel: Naugatuck Polis Departmanı

Naugatuck Polis Şefi Colin McAllister basın toplantısında, Francisquini'nin 5 milyon dolarlık bir kefaletle tutulduğunu ve Pazartesi sabahı Waterbury Yüksek Mahkemesi'ne çıkarılmasının planlandığını söyledi.

McAllister, Francisquini'nin kabarık bir sicile sahip olduğunu ve yetkililer tarafından iyi tanındığını söyledi. McAllister "Ailenin yaşadığı acıyı hiçbir şey hafifletemez, ancak umarız bu vahşi suçlunun gözaltına alındığını ve sokaklardan çekildiğini bilerek daha rahat uyurlar" diye ekledi.

Polis, Francisquini'nin iki hafta boyunca nerede olduğunu veya herhangi bir yardım alıp almadığını bilmediğini söylerken, kendisine yardım eden kişilerin tespit edilmesi durumunda onların da yargılanabileceğini belirtti.

* Haberin görselleri Naugatuck Polis Departmanı'ndan ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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