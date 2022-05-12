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ABD'de yangın: Milyon dolarlık malikaneler kül oldu 0:00 / 0:00

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ABC7 kanalının haberine göre yere saatler 14.44'te başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Laguna Niguel ile Laguna Plajı arasında meydana gelen yangın, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle da büyüyerek 200 dönümlük bir alanı sardı.

Orange County Şerifi Virgil Asuncion, en az 20 evin yandığını ve 100'e yakın evin de yangının ilerlediği yönde için risk altında olduğunu ve tahliye edileceğini söyledi.

Yetkililer, yangının şu anda Laguna Plajı'nı tehdit etmediği ancak komşu Laguna Niguel'de tahliyelerin gerçekleştiği ifade edildi.

Orange County Amiri Lisa Bartlett, "Bu yangını söndürmek için bölgedeki her itfaiye aracına sahip olduğumuzdan emin olmak için tüm bölge bu yangına odaklandı" dedi.