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        Haberler Dünya ABD'de yapay zeka robotları tribünden maç izledi: Seyirciler tedirgin oldu

        ABD'de tanıtım amaçlı getirilen yapay zeka robotları tribünden maç izledi: Seyirciler tedirgin oldu

        ABD'de Amerikan futbolu müsabakası sırasında tanıtım amaçlı getirilen yapay zeka robotlarının maç izlemesi sosyal medyada viral oldu. Uzaktan bakıldığında gerçek insanı andıran robotlar "The Creator" filminin tanıtım kampanyası için müsabakada yer aldı. Robotları gören seyirciler büyük şaşkınlık ve tedirginlik yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:23
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        STADYUMDA GÖRÜLEN YAPAY ZEKA ROBOTLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

        ABD'nin Sofi Stadyumu'nda çekilen görüntülerde yapay zeka robotlarını gören seyirciler büyük şaşkınlık yaşadı. İnsanlar robotların birebir insan gibi mimiklere sahip olduğunu ve bakışlarının insana benzediğini görünce sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı.

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        Bölgede bulunan TikTok kullanıcılarından birisi "Robotun yan taraflarında bulunan yapay zeka izlerini görmesem, yani peruk olduğu anlaşılmasa gerçekten bu insanların bir robot olduğunu düşünürüm" dedi.

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        FİLM KAPMANYASI İÇİN ÖZEL TASARLANAN YAPAY ZEKA MAKYAJLARI

        Stadyuma tanıtım amaçlı getirilen söz konusu yapay zeka robotları yakında vizyona girecek olan "The Creator" filminin tanıtım kapmanyasının bir parçası olduğu ifade edildi.

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        Tribünlerde tanıtım amaçlı görülen yapay zeka robot tasarımları, teknolojinin ve yapay zekanın hayatımızda giderek artan rolünü gözler önüne serdi.

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        Sosyal medya hesabında paylaşım yapan bir başka kullanıcı ise "Bu görüntüler Sofi Stadyumu'ndaki Miami Dolphins ile Los Angeles Chargers maçında çekildi. Seyirciler başta olmak üzere birçok kişi bu durumdan rahatsız oldu hatta maç başlamadan terk edenler oldu. Sizce yakında insan ve robotu ayırt etmek için beden dili analizi yapmak zorunda kalır mıyız?" yorumunda bulundu.

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        Kaynak: Instagram @Creatorthefilm

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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