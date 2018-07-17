ABD'de yaşayan Rus kadına casusluk suçlaması

ABD hükümeti, 29 yaşındaki Rusya vatandaşı Maria Butina'yı, siyasi gruplara sızarak Rus hükümeti adına casusluk faaliyeti yürütmekle suçladı.

Amerikan medyasındaki haberlere göre Butina, Cumhuriyetçi Parti'yle yakın ilişkiler kurdu ve bireysel silahlanma hakkı için kampanyalar yürüttü.

Rus kadına yönelik suçlamaların, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği Mueller soruşturmasıyla ilgisi yok.

Butina'nın Kremlin'deki üst düzey yetkililere doğrudan istihbarat sağladığı iddia ediliyor.

Butina'nın avukatı Robert Driscoll ise Pazartesi günkü yazılı açıklamasında müvekkilinin 'ajan olmadığını', yalnızca 'eğitimini iş dünyasında kariyer oluşturmak için kullanmak isteyen bir uluslararası ilişkiler öğrencisi' olduğunu söyledi.

Suçlamaların 'abartılı' olduğunu ifade eden avukat, Butina'nın 'herhangi bir siyasi kararı veya hukuku veya ABD'yi etkilemek istediğine dair bir gösterge olmadığını' belirtti.

Driscoll, Butina'nın hakkındaki iddialarla ilgili 'bazı hükümet kurumlarıyla aylardır işbirliği içinde olduğunu' söyledi.

Adalet Bakanlığı, Washington'da yaşayan Butina'nın Pazar günü gözaltına alındığını Çarşamba günü ilk duruşmasının görüleceğini duyurdu.

Butina'nın gözaltı haberi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden birkaç saat sonra geldi.

Trump, Putin'le ortak basın toplantısında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına karşılık Kremlin'i savundu.

Trump, Rusya'nın oylamaya müdahale ettiğine inanmak için bir gerekçe olmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı ayrıca 12 Rus vatandaşı istihbarat yetkilisini, Mart 2016'dan itibaren Demokrat Parti Başkan adayı Hillary Clinton'a karşı siber saldırı başlatmakla suçlamıştı.

Suçlamada neler var?

ABD istihbaratı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) özel yetkili ajanı Kevin Helson, gözaltına alınan Butina'nın görevinin 'Amerikan siyasetinde nüfuz sahibi ABD'lilerle kişisel ilişkilerini, Rusya Federasyonu çıkarları için istismar etmek olduğunu' ifade etti.

Savcılar, Butina'nın ülkedeki faaliyetlerinin kayıt dışı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı, Rus kadının ülkedeki bağlantılarını 'bireysel silahlanma hakkına destek kampanyalarında kullandığını' söyledi, herhangi bir grup veya siyasetçi ismi paylaşılmadı.

Butina'ya yönelik suçlamada, Rus hükümeti temsilcileri için 'arka kapı diplomasisi' yürütülmesini sağlamaya çalıştığı, 'Rusya Federasyonu'nu ilgilendiren konularda ABD'li yetkililerin görüşlerini etkilemek için etkinlikler düzenlediği', Twitter'ın mesajlaşma uygulamasıyla faaliyetleri hakkında Rus hükümetinden bir yetkiliyi bilgilendirdiği belirtiliyor.

Twitter'daki mesajlardan birinde Rus yetkili Butina'ya, "Siyasi yıldızın göklere çıktı. Bunu erkenden düşürmek yerine zirveye taşıman önemli" diyor.

Butina'nın iletişimde olduğu yetkilinin ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde olduğu ifade edildi.

Maria Butina kimdir?

Aslen Sibiryalı olan Butina, Amerikan Üniversitesi'ne öğrenci vizesiyle kaydoldu. Hakkındaki suçlamada Butina'nın öğrenciyken de Rus hükümeti için gizli faaliyetler yürüttüğü belirtiliyor.

Butina, Amerika'ya gitmeden önce 'Right to Bear Arms' (Silah bulundurma hakkı) adlı bir grup kurdu. Amerikan medyası Butina'nın daha önce ABD'nin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) ile bağlantıları olduğunu aktarmıştı.

Butina daha önce Rus hükümetiyle bağlantılı olduğu iddialarını yalanladı.

The Washington Post gazetesi, Butina'nın Rus bankacı ve eski senatör Aleksandır Torşin'in yardımcısı olduğunu yazmıştı. Torşin de ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesindeki isimlerden.

Daha önce Trump'ın bir seçim kampanyası etkinliğine katılan Butina'nın Trump'a Rusya'yla ilişkilerle ilgili görüşünü sorduğu bildirildi.

Washington Post'a göre Trump da Butina'ya, "Putin'le iyi anlaşıyoruz" yanıtını verdi.

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