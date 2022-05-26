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ABD'de yaşayan Türklerden Türkiye’deki kız çocuklarına 110 bin dolarlık bağış 0:00 / 0:00

Silikon Vadisi’nde yaşayan Türkler, Türk kültürünü, çeşitliliğini ve farklılıklarını kutlamak amacıyla Palo Alto’daki Lucie Stern Community Center’da 1. San Francisco Türk Festivali’nde bir araya geldiler.

Festival Organizatörü Nurdan Çivi, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, Amerikan toplumuna Türk kültürünü, müziğini tanıtmak, farklı kültürleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festivale yoğun bir katılım sağlanmasıyla başarılı bir festival gerçekleştiğini belirtti.

Festival çerçevesinde, San Francisco merkezli, “Türk Eğitim Vakfı”nın (Turkish Educational Foundation) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) fonu için bağış kampanyası düzenlendi. ÇYDD’nin Türkiye’deki kız çocuklarının eğitiminde kullanması amacıyla düzenlenen bu örnek kampanyada 110 bin dolarlık yardım toplandı.

Festival’de, Nakarat, Metanastys, Alaturca Connection, 4artı1 müzik grupları, yetenekli dansçı Nicole Maria ve genç yetenek Selin Özcolak'ın performanslarıyla oldukça şenlikli bir havada geçti. Organizatör Nurdan Çivi, gelecek senelerde festivalin çapını daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.