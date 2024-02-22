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        Haberler Dünya ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

        ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

        ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı. Tehdidin asılsız çıkmasıyla uçak yolculuğuna devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 00:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 00:42
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        ABD'de uçakta 'bomba' paniği
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        ABD medyasında yer alan haberlere göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

        Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.

        Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı.

        Daha sonra, FBI Chicago Ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur." bilgisi verildi.

        Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

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