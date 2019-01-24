ABD'de Yüksek Mahkeme'den Trump'a orduda trans birey yasağını sürdürme izni

ABD Başkanı Donald Trump'ın trans bireylerin orduda görev yapmalarını yasaklamasını protesto edenler

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın, bazı trans bireylerin orduda görev yapmalarını yasaklama politikasını uygulayabileceğine hükmetti. Mahkeme bu kararı 4'e karşı 5 oyla aldı.

Alt mahkemelerin aksi yönde kararlar almaya başlamaları sonrası, Beyaz Saray Yüksek Mahkeme'den, bu konuda görüş bildirmesini istemişti.

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla Amerikan ordusunun trans bireylere yönelik yasak kararı alabilmesinin önü açılmış oldu.

Demokratlar ise Yüksek Mahkeme'nin kararını kaygıyla karşıladıklarını belirterek Trump'a tepki gösterdi.

Halen Amerikan ordusunda görev yapan yaklaşık 1,3 milyon muvazzaf askerden en fazla 10 bin kadarının trans birey oldukları sanılıyor.

Trump, Obama yönetiminin politikasını değiştirdi

Obama yönetimi Haziran 2016'da, trans bireylerin 1 Temmuz 2017'den itibaren orduda cinsel kimliklerini gizlemeden görev yapmalarına izin vermişti.

Eski ABD yönetimi ayrıca orduya da yeni trans bireylerin asker olarak alınmalarına başlaması için bir yıl süre tanımıştı.

Trump yönetimi ise önce 1 Temmuz 2017 olan bu tarihi 1 Ocak 2018'e ertelemiş, daha sonra da bu konudaki politikayı değiştireceğini açıklamıştı.

Başkan Trump 2017'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, artık trans bireylerin Amerikan ordusuna alınmayacaklarını, mevcut trans bireylerin orduda görev yapmalarına da izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis ise bu politikayı, "cinsiyetinden hoşnutsuz olan" ya da "biyolojik cinsiyetiyle kimliği örtüşmeyenlerle" sınırlandırmıştı.

Mattis, orduda açıkça bu kimlikleriyle görev yapan ya da "biyolojik cinsiyetlerinde" hizmet vermek isteyen yüzlerce trans bireye ise ayrıcalık tanınacağını söylemişti.

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