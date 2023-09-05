Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sonu&ccedil;ları d&uuml;n yayımlanan ankete katılanların y&uuml;zde 73 &uuml;, eski başkan Donald Trump ile Biden ın yaşları nispeten yakın olmasına rağmen, Biden ın yaşıyla ilgili endişelerini paylaşarak ikinci d&ouml;nem i&ccedil;in &ccedil;ok yaşlı olduğunu d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;klerini belirtti. Katılımcıların y&uuml;zde 47 si de 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında benzer endişelerini paylaştı. Ankete g&ouml;re daha fazla se&ccedil;men, başkanlık d&ouml;neminde Trump ın Biden a g&ouml;re daha başarılı olduğunu d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; dile getirdi. Katılımcıların y&uuml;zde 51 inin Trump ı daha başarılı bulduğu ankette, Biden i&ccedil;in aynı şeyi d&uuml;ş&uuml;nenlerin oranı y&uuml;zde 40 ta kaldı. Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara ge&ccedil;en ve gelecek sene yapılacak başkanlık yarışı i&ccedil;in de aday olan Biden, yeniden se&ccedil;ilmesi halinde g&ouml;reve 82 yaşında başlayacak ve g&ouml;rev s&uuml;resi bittiğinde 86 yaşında olacak. Biden ın Cumhuriyet&ccedil;i Parti den en pop&uuml;ler rakibi Trump ise haziranda 77 yaşına girdi. Bu durum, Trump ın se&ccedil;ilmesi durumunda 78 yaşında ikinci kez başkan olacağı, 82 yaşında da g&ouml;revinin son bulacağı anlamına geliyor. *Haberin g&ouml;rselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.