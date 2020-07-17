ABD'deki Azerbaycanlılar Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD'deki Azerbaycanlılar Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi

ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

ABD'deki Azerbaycanlılar Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi
AA

Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla çok sayıda Azerbaycanlı, Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ellerinde Azerbaycan bayrakları tutan Azerbaycanlılar, "Yaşasın Azerbaycan, yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın birliğimiz." ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.

- 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem - Haberler
DÜNYAPapua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem
Lübnan'da Maruni Patriği er-Rai'den Hizbullah'a sert tepki
DÜNYAMaruni Patriği er-Rai'den Hizbullah'a sert tepki
SON DAKİKA! Rusya'dan Mısır'a Libya uyarısı - HABERLER
DÜNYARusya'dan Mısır'a Libya uyarısı
ABD'deki Azerbaycanlılar, Ermenistan'ı protesto etti
DÜNYAABD'deki Azerbaycanlılardan Ermenistan protestosu
Libya ile İtalya arasında güvenlik iş birliği görüşmesi - HABERLER
DÜNYALibya ile İtalya arasında güvenlik iş birliği ...
Libya'dan Sisi'nin tehditlerine karşı açıklama
DÜNYALibya'dan Sisi'nin tehditlerine karşı açıklama
Beyaz Saray Sözcüsü McEnany: "Trump Twitter'da kalacak"
DÜNYA"Trump Twitter'da kalacak!"
Libya: Sisi'nin açıklamaları iç işlerimize apaçık müdahaledir
DÜNYALibya'dan Sisi'ye yanıt!
ABD'li heyetten Hafter'le gizli görüşme!
DÜNYAABD'li heyetten Hafter'le gizli görüşme!
Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Libya tehdidi!
DÜNYASisi'den Libya tehdidi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X