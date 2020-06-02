ABD'deki Floyd gösterileri 7. gününde

AA

Floyd'un ölümünün üzerinden 1 hafta geçerken, ABD genelinde hafta sonu dozu artan gösteriler pazartesi günü hız kesmeye başladı.

Polis ile Ulusal Muhafızların birkaç gündür kontrolü sağladığı protestoların sıfır noktası olan Minneapolis kentinde kayda değer olay yaşanmazken, Floyd için anma etkinlikleri devam etti.

Minnesota Ulusal Muhafızlar Birliğindan yapılan açıklamada, birliklerin görevlerini büyük oranda tamamladığı ve artık evlerine dönmeye başlayacakları bildirildi.

- New York'taki yağmalama olayları

Öte yandan ABD'nin en kalabalık kenti New York'taki olaylar ise gece sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'e kadar devam etti.

Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Farklı noktalarda karşı karşıya geldikleri göstericilere polis yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sokağa çıkma yasağının yaklaştığı anlarda ise Manhattan'daki birçok dükkanda yağmalama olaylarının yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi bazı mağazaların, yağmacıların hedefi olduğu belirtildi.

Olaylarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu geceki yasağın pek işe yaramadığını, kentte salı gecesi de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ancak yasağın 20.00'de başlayacağını bildirdi.

- Philadelphia'da kent meydanı karıştı

Diğer yandan Pennsylvania eyaletinin başkenti Philadelphia'daki gösterilerde kent meydanında şiddet olayları yaşandı.

Kentin bazı bölgelerinde polisle göstericiler karşı karşıya gelirken, olaylarda çok sayıda kişinin ve bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı belirtildi.

Amerikan medyasına yansıyan bazı görüntülerde ise kent merkezinde bazı sokaklarda ciddi yağmalama olaylarının yaşandığı görüldü.

Diğer yandan, başkent Washington'a 1 saatlik mesafede Maryland kentinde yer alan Baltimore'daki gösteriler de gece saatlerine kadar devam etti.

Baltimore polisi, olayları yatıştırabilmek için Maryland eyalet polisinden destek istediklerini ve olayları en kısa zamanda kontrol altına alacaklarını açıkladı.

Dallas'ta göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan polisin, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

- En az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı var

Amerikan medyasının derlediği haberlere göre Floyd protestolarında 7. gün geride kalırken, ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildirildi.

Başkent Washington ve New York da dahil ülkenin önde gelen birçok kenti yeni haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu. Söz konusu kentlerin çoğunda salı gecesi de aynı yasak uygulanmaya devam edecek.

Benzer şekilde en az 23 kentte de Ulusal Muhafız Birliklerinin polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

- Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edelirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.