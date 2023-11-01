ABD'deki grev 3 milyar Euro kaybettirdi Dünyanın üçüncü büyük araç üreticisi Stellantis, Kuzey Amerika'daki tesislerinde son haftalarda üretimi kısıtlayan uzun süreli grevlerin yaklaşık 3 milyar Euro gelir kaybına mal olduğunu bildirdi

Stellantis, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri 43,7 milyar Euro'luk analist tahminlerini aşarak yıllık yüzde 7 artarak 45,1 milyar Euro yükseldi.

ABD’de ücret artışları nedeniyle altı hafta süren grevlerin Stellantis’in gelirinde 3 milyar Euro'luk gerilemeye neden oldu

Söz konusu grev döneminde Stellantis’in vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık 750 milyon Euro azaldı.

ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'e karşı 1 aydan fazla süren grevlerin ardından Stellantis Group, geçen hafta Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile geçici anlaşma imzalamıştı.