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        Haberler Ekonomi Otomobil ABD'deki grev 3 milyar Euro kaybettirdi - Otomobil Haberleri

        ABD'deki grev 3 milyar Euro kaybettirdi

        Dünyanın üçüncü büyük araç üreticisi Stellantis, Kuzey Amerika'daki tesislerinde son haftalarda üretimi kısıtlayan uzun süreli grevlerin yaklaşık 3 milyar Euro gelir kaybına mal olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 08:34 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:34
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        Stellantis, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri 43,7 milyar Euro'luk analist tahminlerini aşarak yıllık yüzde 7 artarak 45,1 milyar Euro yükseldi.

        ABD’de ücret artışları nedeniyle altı hafta süren grevlerin Stellantis’in gelirinde 3 milyar Euro'luk gerilemeye neden oldu

        Söz konusu grev döneminde Stellantis’in vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık 750 milyon Euro azaldı.

        ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'e karşı 1 aydan fazla süren grevlerin ardından Stellantis Group, geçen hafta Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile geçici anlaşma imzalamıştı.

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