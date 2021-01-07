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Amerikan Time dergisi, ülkede Trump destekçilerinin Kongre'ye girmesini kapağına 'Demokrasi saldırı altında' başlığıyla taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmişti. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandı, 4 kişinin hayatını kaybettiği 52 kişinin ise gözaltında olduğu ifade edildi.

Tüm dünya ABD'deki olayları odaklanmışken Time dergisi de bu konuyu ilişkin bir kapak hazırladı. 'Demokrasi saldırı altında' başlığıyla çıkan kapakta, dünden bu yana yaşanan gelişmeler aktarıldı.

"TRUMP FELAKETİNİN KÜLLERİNDEN NASIL KURTULACAK?"

Time'ın konuya ilişkin yazısında, "Asıl sorunun "Trump son felaketinin küllerinden nasıl kurtulacak?" ifadeleri kullanıldı.

Eski Cumhuriyetçi senatörlerden Zach Wamp, "Yalanların gerçeği alt etmeyeceğini biliyorum. Asla 'Trumper' değilim. Başkan'ın dört yıl boyunca yaptığı güzel şeyleri gördüm, ancak bu doğru yol değil. Onun bırakacağı tek miras insanların beyninin yıkanması olacak. Cumhuriyetçi Parti güçlü bir şekilde geri dönme potansiyeline sahip, ancak yalan üzerine kurulu bir temele sahip olamayız" ifadelerini kulandı.