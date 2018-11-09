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ABD'deki saldırıda korkunç detay!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olayda 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganın eski deniz piyadesi olduğu açıklanırken, Borderline adlı barda eğlenen gençlerden bir kısmının ise 2017 yılında Las Vegas'ta 59 kişinin hayatını kaybettiği korkunç katliamdaki festivalden kurtulduğu ortaya çıktı

09.11.2018 - 08:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles'ın kuzeyinde bulunan Ventura County'de Thousand Oaks şehrinde üniversite öğrencilerinin çoğunlukla bulunduğu Borderline bar ve restoranında dün silahlı saldırı gerçekleşmiş, Ventura County Polis Şerifi Geoff Dean, saldırgan dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganla çatışmaya giren Şerif Yardımcısı Çavuş Ron Helus'un da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Polisin cesurca operasyon gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Kaliforniya polis devriyesi 3 dakika içinde olay yerine geldi. Kaliforniya'daki korkunç saldırı hakkında bilgilendirildim. FBI olay yerinde. Saldırgan ve polis dahil 13 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Trump, Şerif Sergeant'ın hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Trump, "ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bar-restorana silahlı saldırı düzenleyen saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda saldırgan dahil 13 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye, ABD'nin California eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu ülkeye taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ventura Şerifi Geoff Dean, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeleri aktarmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Saldırıda vurulan 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dean, saldırganın da olay yerinde intihar ettiğini aktardı.

Glock marka 45 kalibrelik silah kullandığı belirlenen Long'un, namludaki ile birlikte 11 mermi kapasitesine sahip silahın namlusuna ek yaparak mermi alma kapasitesini artırdığı da belirlendi.

12 kişiyi öldüren saldırganın kimliği belli oldu. Polis, eski bir deniz piyadesi olan 28 yaşındaki Ian David Long'un, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiğini açıkladı.

Borderline Bar'da en az 200 kişinin öldüğü sırada ölüm saçan Long, Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre, Ağustos 2008 ile Mart 2013 arasında ABD donammasında aktif olarak görev yaptı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Ventura County Polis Şerifi Geoff Dean "Olayda terör bağlantısı olduğuna dair bir bilgimiz yok" açıklaması yaptı. Askerlik görevi sırasında 7 ay Afganistan'da bulunduğu açıklanan ve beş yıllık süreçte 10 madalyayla taltif edilen David Long'un "travma sonrası stres bozukluğu"ndan mustarip olduğu öne sürüldü. 

Nisan 2018’de kargaşa çıkardığı gerekçesiyle evinin polis tarafından basıldığı, Long'un "çok sinirli olduğu ve mantıksız davranışlar sergilediği" belirtildi. Ancak polisler Long'u iradesi dışında akıl hastanesine yatırmanın gerekli olmadığı düşünülmüş.

O ÖĞRENCİLERE İKİNCİ ŞOK!

Olay sırasında barda Pepperdine Üniversitesi ve California State Üniversitesi'nden de öğrenciler bulunduğu açıklandı. 24 yaşındaki tanık Carl Edgar, bazı arkadaşlarına saldırıdan sonra ulaşamadığını söyledi.

Arkadaşlarından bir kısmının 2017’de Las Vegas'ta müzik festivali sırasında düzenlenen 58 kişinin öldüğü katliamdan kurtulduğunu söyleyen Edgar, "Eğer ondan sağ kurtulmayı başardılarsa, bunu da atlatabilirler" dedi.

 

 

 

 

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