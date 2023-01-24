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ABD'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, soruşturma sürüyor

ABD’nin California eyaletinde Los Angeles yakınlarındaki Monterey Park şehrinde bir dans kulübünde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerden dördünün kimliği kamuoyuna açıklandı. Bu kişilerin en genci 57, en yaşlısı 68 yaşında.

ABD'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, soruşturma sürüyor
BBC TÜRKÇE
EPAEPA

ABD’nin California eyaletinde Los Angeles yakınlarındaki Monterey Park şehrinde bir dans kulübünde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerden dördünün kimliği kamuoyuna açıklandı. Bu kişilerin en genci 57, en yaşlısı 68 yaşında.

Hayatını kaybeden diğer yedi kişinin ise 50, 60 ya da 70'li yaşlarda olduğu duyuruldu.

72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran, saldırıdan 12 saat sonra, Monterey Park'tan yaklaşık 48 kilometre uzaktaki Torrance kentinde beyaz bir minibüste ölü bulunmuştu.

ReutersReuters

Polis, Huu Can Tran'ın, güvenlik güçlerinin önce kuşatıp sonra girdiği minibüste kendisini yarı otomatik bir tabancayla vurduğunu açıklamıştı.

Monterey Park'taki saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, saldırıyla ilgili başka şüpheli olmadığını açıklandı.

Huu Can Tran'ın, saldırı sonrası kaçtıktan sonra Alhambra kentinde bir başka dans kulübünü de hedef almaya çalıştığı ancak bir kişi tarafından durdurulması ve silahını yere düşürmesi sonrası kaçtığı ortaya çıktı.

Monterey Park'ta Cumartesi günü yerel saatle 22.20’de düzenlenen saldırı öncesi binlerce kişi Çin takvimine göre yeni yılı kutlamak için kentte düzenlenen festivale katılmıştı.

Saldırı sonrası ise tüm kutlamalar iptal edildi.

ReutersReuters

Los Angeles'ın 11 kilometre doğusundaki Monterey Park'ın nüfusu yaklaşık 60 bin.

Kentte nüfusun yaklaşık yüzde 65'ini Asya kökenli Amerikalılar oluşturuyor.

Saldırı, California’nın modern tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Eyalette daha önce 1984 yılında San Diego yakınlarındaki San Ysidro’da bulunan bir McDonald’s restoranında düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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