ABD'deki Starbucks çalışanlarının grevi büyüyor

Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının grevinin, şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'nun yanı sıra New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis kentlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.