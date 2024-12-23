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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'deki Starbucks çalışanlarının grevi büyüyor - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'deki Starbucks çalışanlarının grevi büyüyor

        ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın baristalarının ilk olarak Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde başlattıkları 5 günlük greve ülkenin farklı bölgelerindeki şehirlerden çalışanlar da katıldı. Çalışanlar, şirketin yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 08:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 08:16
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        ABD'deki Starbucks çalışanlarının grevi büyüyor
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        Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının grevinin, şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'nun yanı sıra New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis kentlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

        Yine aynı kapsamda Denver, Columbus ve Pittsburg gibi kentlerde de Starbucks çalışanları greve katılıyor.

        Starbucks çalışanları, şirketin yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığını ifade ediyor.

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