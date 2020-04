ABD'deki Türk vatandaşları tahliye edilecek!

AA

Türkiye Washington Büyükelçiliği, ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini açıkladı.

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD’de salgının bilançosu artmaya devam ederken, Türkiye, ABD’de bulunan vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı. Türkiye Washington Büyükelçiliği, ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini açıklarken, tahliye işlemi için özel seferler düzenleneceğini duyurdu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada Başkent Washington ve Los Angeles’tan 23 Nisan tarihinde, New York’ tan ise 24 Nisan tarihinde birer ticari sefer düzenleneceği bildirilirken, vatandaşların THY ile irtibata geçmeleri ve uçuştan önce Türkiye’de 14 gün karantina altında kalacaklarına dair belgeyi imzalamaları gerektiğini aktardı.

Büyükelçilik tarafından yapılan resmi açıklamada ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları uyarınca başlatılan çalışmalar çerçevesinde, ABD’de kısa süreli vizeyle bulunan, turist, öğrenci, geçici işçi gibi statülerdeki vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerini sağlamak amacıyla Türk Hava Yolları tarafından 23 Nisan 2020 tarihinde Washington DC ve Los Angeles’ten, 24 Nisan günü ise New York’tan birer ticari sefer düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu seferlerle Türkiye’ye gidecek olan vatandaşlarımızın ülkemizde 14 gün boyunca karantinada kalmaları ve bunu mutlaka bilet satış işlemi sırasında, bunun mümkün olamaması halinde ise uçuş öncesinde yazılı olarak kabul etmeleri gerekmektedir. Uçuş günü Covid-19 belirtileri gösteren veya evvelce Covid-19 tanısı konulmuş vatandaşlarımızın uçuşlara kabul edilmeleri maalesef mümkün olamayacaktır. Belirtilen koşulları sağlayan ve isimlerini 14 Nisan’a kadar Temsilciliklerimizde kaydettirmiş olan vatandaşlarımıza, Türk Hava Yolları tarafından, sınırlı sayıdaki koltuk için bilet satışı yapılacaktır. Bu itibarla, bilet satışları başladıktan sonra, isimlerini kaydettirmiş olan vatandaşlarımızın zamanlıca Türk Hava Yolları ofisleriyle temas etmeleri tavsiye olunur. Bilet satışının ne zaman ve nasıl başlayacağı konusunda ayrı bir duyurumuzla ayrıntılı bilgi sunulacaktır. Bilet satışları ilk iki gün Büyükelçiliğimiz, New York ve Los Angeles Başkonsolosluklarımız görev alanlarında mukim, misyonlarımıza ismini 14 Nisan’a kadar kaydettirmiş vatandaşlarımıza yapılacaktır. Anılan temsilciliklerimizin görev alanları şu bölge/eyaletleri kapsamaktadır: District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, California, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Hawaii. İki günlük bilet satışının ardından, yer kalması halinde, diğer eyaletlerde mukim ve ismini 14 Nisan’a kadar kaydettirmiş olan vatandaşlarımız da, tercihleri doğrultusunda söz konusu 3 seferden herhangi biri için bilet alabileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.

ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 698 bin 749’a, hayatını kaybedenler ise 36 bin 838’e ulaştı.