ABD'deki Türkler yarın sandığa gidiyor

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşları için 27 Nisan'da oy verme işlemi başladı. ABD'de ise yarın başlıyor. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar hazırlıkların tamamlandığını belirterek ayrıntıları paylaştı.

ABD'DEKİ TÜRKLER YARIN SANDIĞA GİDİYOR

ABD'de 134 bin civarında Türk vatandaşın sandığa gideceğini belirten Ali Çınar "Buradaki Türkler; Washington Büyükelçiliği, New York başkonsolosluğu, Florida, Chicago gibi dokuz ayrı merkezde kurulan sandıklarda sabah dokuz ile akşam dokuz arası 7 Mayıs'a kadar oy kullanma imkanına sahip olacaklar" dedi. En çok seçmen kaydının New York bölgesinde olduğunu söyleyen Çınar "New York başkonsolosluğu, konsolosluk içindeki seçim sandıkları dışında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Long Island ve New Jersey bölgelerinde de üç gün için iki sandık kuracak. Bu önemli ve güzel bir hizmet" şeklinde konuştu.

"KATILIM DÜŞÜK OLABİLİR"

ABD'deki Türklerin 2018'deki seçim sürecine katılımının yüzde 29 olduğunu hatırlatan Ali Çınar "2018'deki oran bu seçime katılımla ilgili de bir fikir veriyor. Eyaletler arasındaki mesafe uzun olduğu için bu kez de yine yüksek bir katılım beklemiyorum" dedi. Oyların, sürecin sona ermesinin ardından resmi yetkililerin gözetiminde Ankara'daki ana merkeze ulaştırılacağını söyleyen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Oylar 2018'de de olduğu gibi meşhur turuncu torbalarla Türkiye'ye ulaştırılacak. 14 Mayıs'ta seçimin sona ermesinin ardından buradaki oylar da sayılmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

BIDEN-TRUMP YARIŞINA DOĞRU

ABD'deki seçim gündemi ise 2024 başkanlık seçimleri için aday adaylıkları. Cumhuriyetçi adaylardan eski başkan Donald Trump, adaylığını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşını ve unutkanlıklarını gündeme getirdi. Biden'ın adaylığını sabaha karşı bir video ile açıklamasının tepki çektiğini belirten Çınar "Biden'ın yaşı ile ilgili olarak Demokrat Parti içinde bile tartışmalar var. Ancak buna rağmen parti içinden karşısına çok güçlü bir aday çıkmayacak gibi görünüyor" dedi.

Cumhuriyetçi adaylar arasında ise Donald Trump ve eğer resmi olarak adaylığını açıklarsa Florida Valisi Ron DeSantis'in en güçlü adaylar olarak öne çıktığını söyleyen Ali Çınar "Cumhuriyetçilerin tüm anketlerinde Trump, DeSantis'in 20-25 puan önünde çıkıyor. Trump'ın devam eden soruşturma ve davaları var ama cezaevine girse bile bu, seçime girmesine engel değil. O nedenle 2024'te yine bir Biden-Trump çekişmesine tanık olabiliriz" şeklinde konuştu.