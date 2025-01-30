ABD'deki uçak kazası ve uçuş güvenliği

ABD’de hava güvenliğinin uzun yıllardır en büyük sınavlarından biri yaşandı. Washington’daki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında bir askeri helikopter ile ticari yolcu uçağının çarpışması, modern havacılık tarihinde derin izler bırakacak bir trajediye dönüştü. Yetkililer, Potomac Nehri’ne düşen uçakta ve helikopterde kurtulan olmadığını açıkladı.

Kazanın Ayrıntıları ve İlk Bulgular

Yetkililerin aktardığına göre, American Airlines’ın 5342 sefer sayılı uçuşu, Kansas’taki Wichita kentinden Washington’a iniş yapmak üzere yaklaşık 300 feet (90 metre) yükseklikte iken ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopteriyle çarpıştı. Helikopterde üç mürettebat, yolcu uçağında ise 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu.

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Çarpışmanın ardından iki hava aracı da kontrolden çıkarak Potomac Nehri’ne düştü. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaşırken, bölgedeki tüm hava trafiği durduruldu. Yetkililer, şu ana kadar 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve hiçbir kurtulan olmadığını bildirdi.

Kazanın sebebine ilişkin detaylar henüz netleşmemiş olsa da hava trafiği koordinasyonundaki bir hata, olası teknik arızalar veya yanlış yönlendirme gibi ihtimaller gündeme getiriliyor. Uzmanlar, sivil ve askeri hava sahalarının kesişme noktalarındaki prosedürlerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ABD Hava Trafiğinde Güvenlik Endişeleri Yeniden Gündemde

Bu trajedi, ABD’de ticari havacılık tarihinde son 24 yılın en ölümcül kazası olarak kayıtlara geçti. Son büyük uçak kazası, Şubat 2009’da Buffalo’da yaşanmıştı. O dönem Continental Airlines’a ait 3407 sefer sayılı uçak, bir evin üzerine düşerek 49 yolcu ve bir sivilin ölümüne neden olmuştu.

Ancak en büyük felaketlerden biri, Kasım 2001’de, New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan American Airlines’ın 587 sefer sayılı uçuşunda yaşanmıştı. Airbus A300 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş, 260 yolcu ve 5 sivil hayatını kaybetmişti.

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Washington’daki son kazanın ardından havacılık güvenliği konusunda yeni düzenlemeler kaçınılmaz görünüyor. Özellikle askeri hava araçları ile sivil uçuşların koordinasyonu, hava sahasının yönetimi ve çarpışma önleme sistemleri gibi konular, yeniden masaya yatırılacak.