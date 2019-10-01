ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde azil sürecinin başlatılmasına neden olan Ukrayna skandalıyla ilgili olarak ABD medyasında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Bugün ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Adalet Bakanı William Barr, Trump'ın en az dört yabancı ülkenin liderleriyle yaptığı görüşmelerde yer aldılar. Trump'ın liderlerle kurduğu temaslarda, başkanlık için rakibi olan Joe Biden'a zarar vermeyi ve Rusya'nın 2016 seçimlerine etki ettiği yönündeki istihbarat raporunu itibarsızlaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Barr ve Pompeo, geçtiğimiz hafta azil soruşturması başladıktan sonra konuyla aralarına mesafe koyma yoluna gitmişlerdi. Barr'ın Ukrayna dostasında ismini görünce şaşırdığı yönünde haberler çıkarken, Pompeo konuyla ilgili gelen bir soruya hiçbir bilgisi olmadığı yönünde bir cevap vermişti.

POMPEO TELEFONDA, BARR UÇAKTA

Ancak Wall Street Journal'ın bir Dışişleri yetkilisine dayandırdığı haberinde, Pompeo'unu Zelenskiy ile Trump arasındaki telefon konuşmasına dahil olduğu belirtildi.

Pompeo'nun, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin, geçen hafta yaptığı bir değerlendirmede, kendisinin de görüşmeye katıldığını bilerek sakladığı vurgulanan haberde, Meclis soruşturmasının Pompeo'yu zora sokacağı belirtildi.

The Washington Post ise Adalet Bakanı William Barr'ın Rusya soruşturmasının kökenleri konusunda yardım istemek için İtalya ve Londra'ya gittiğini öne sürdü.

The New York Times ise Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak yardım talep ettiğini ve Morrison'ın da bu talebi kabul ettiğini yazdı. Avustralya hükümeti NYT'nin haberini doğruladı.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASI

Wall Street Journal gazetesi, 20 Eylül Cuma günü, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, bu iddia üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmede Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini savunarak, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Öte yandan, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

Meclis komitelerden yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'ya 9 Eylül'de gönderilen mektuplarda Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri 16 Eylül'e kadar teslim etmesi talebinin iletildiği ancak Pompeo'nun bu talebe yanıt vermediği kaydedildi.