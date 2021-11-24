ABD, Demokrasi Zirvesi'nin davetlilerini açıkladı 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştireceği Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen ülkelerin yer aldığı liste Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Davetli listesinde Türkiye yer almadı.

110 ülkenin davet edildiği Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çin ve Macaristan'da davet edilmedi.

Avrupa ülkelerinin yanında Hindistan, Irak, İsrail, Brezilya, Filipinler de Demokrasi Zirvesi'ne katılacak.

Beyaz Saray yetkilileri zirveye ilişkin, "9-10 Aralık'taki toplantının demokrasi üzerine uzun soluklu bir diyaloğun başlangıcı olduğunu ve ülkelerin bir sonraki yıl yapılacak toplantıya kadar söz verdikleri reformları yerine getirmeleri gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.