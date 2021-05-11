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ABD'den 12-15 yaş grubunun aşılanmasına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),BioNTech'in geliştirdiği Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasına onay verdi.

ABD'den 12-15 yaş grubunun aşılanmasına onay
ABD'den 12-15 yaş grubunun aşılanmasına onay
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HABERTURK.COM

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, acil kullanım iznini (EUA) 12 ila 15 yaş arası milyonlarca çocuğu içerecek şekilde değiştirdiğini söyledi.

Bu yaş grubu için ABD'de yetkilendirilen ilk Kovid-19 aşısı olan Pfizer, çocukları okullara güvenli bir şekilde geri döndürmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

Aynı zamanda bir çocuk doktoru olan Pfizer kıdemli başkan yardımcısı Dr. Bill Gruber, Associated Press'e "Bu, Kovid-19 salgınına karşı savaşma yeteneğimizde bir dönüm noktasıdır" dedi.

Söz konusu adımın, kendilerini genç nüfusun Kovid-19'dan korunmasına olanak tanıyarak normalleşme duygusuna döndürmeye ve pandemiyi sona erdirmeye yaklaştırdığını kaydeden ABD Gıda ve İlaç Dairesi yetkisili Dr. Woodcock, "Ebeveynler ve veliler, tüm Kovid-19 aşısı acil durum kullanım yetkilerimizde olduğu gibi, kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilirler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, eyaletlerden aşıyı gençlere hemen ulaştırmalarını istedi.

Pfizer'in aşısı birçok ülkede 16 yaşından küçük gençler için kullanılıyor. Kanada 12 yaş ve üzerinde kullanıma izin veren ilk ülke oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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