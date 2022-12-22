ABD'den 5 İranlı yetkiliye yaptırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ortadoğu ABD'den 5 İranlı yetkiliye yaptırım
ABONE OL

ABD, 5 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine aldı

ABD, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik devam eden şiddet nedeniyle 5 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine dahil etti

ABD'den 5 İranlı yetkiliye yaptırım
ABD'den 5 İranlı yetkiliye yaptırım
0:00 / 0:00
AA

ABD yönetimi, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik devam eden şiddet nedeniyle aralarında bir başsavcı ile askeri ve paramiliter yetkililerin de bulunduğu 5 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'da protestoculara karşı devam eden şiddetle bağlantılı rejim yetkililerine yaptırım uygulandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, İran Başsavcısı Muhammed Muntazeri'nin protestolar sırasında tutuklananların çoğuna ağır cezalar vermesi için eylül ayında mahkemelere talimat verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kontrol edilen paramiliter bir örgüt olan Besic gücünün iki üst düzey yetkilisine de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iki yetkilisinin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, İran kolluk kuvvetleri için ekipman üreten İranlı Imen Sanat Zaman Fara şirketine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 17 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail'de Netanyahu kabineyi hazırladı
DÜNYA Netanyahu kabineyi hazırladı
Rusya'dan Fransa'ya Afrika uyarısı
DÜNYA Rusya'dan Fransa'ya Afrika uyarısı
Kerkük'teki patlamada 3 Irak askeri hayatını kaybetti
DÜNYA Kerkük'te bombalı saldırı: 3 asker öldü
Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çinin ithamlarını reddetti
DÜNYA Türkiye ve Çin arasında 'Suriye' gerginliği
Son dakika haberi ABD Başkanı ve Ukrayna liderinden kritik görüşme
DÜNYA Ukrayna lideri Zelenskiy Beyaz Saray'da
ABD Senatosu Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'nin atanmasını onayladı
DÜNYA ABD Moskova'ya yeni büyükelçi atadı
Eski AB Komisyonu Üyesi Avramopoulos'⁩un yolsuzluk iddialarındaki rolü soruşturuluyor
DÜNYA Eski AB Komisyonu üyesine yolsuzluk soruşturması
Almanya, Çin'e Covid-19 aşısı gönderen ilk ülke oldu
DÜNYA Salgının başından beri Çin'de bir ilk
ABD Ukrayna'ya Patriot yardımı yapacak
DÜNYA ABD Ukrayna'ya Patriot yardımı yapacak
Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın eleştirileri dikkate alması gerektiğini söyledi
DÜNYA Putin: Orduya istediği her şeyi veriyoruz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.