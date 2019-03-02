Antalyaspor deplasmanından dönerken Afyon'da kaza yapan Ankaragücü taraftarıyla ilgili bir açıklama da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan büyükelçilik, "Başımız sağolsun Ankara!" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü taraftarının geçirdiği kazada biri 17 biri 19 yaşında iki genç taraftar hayatını kaybetmişti.