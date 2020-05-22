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ABD, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısından 300 milyon doz sipariş etti. İlk aşamada 1 milyar doz üretilmesi beklenen aşının neredeyse üçte biri ABD tarafından satın alınmış olurken ABD aşı için AstraZeneca'ya 1.2 milyar dolar ödeyecek.

Henüz hastalığa karşı etkili olup olmayacakları kesinleşmemiş olsa da aşılar dünya liderleri tarafından zor durumdaki ekonomileri canlandırmak ve hatta küresel pazarda rakiplerinin önüne geçmek için tek çare olarak görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı talebinde bulunmasından sonra ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AstraZeneca'nın geliştirmekte olduğu aşıyı hızlandırmak için 1.2 milyar dolarlık bütçe ayırmayı kabul etti ve 300 milyon doz aşı siparişinde bulundu.