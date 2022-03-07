ABD'den çarpıcı Rusya iddiası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Avrupa'daki ABD kuvvetleri sayısı yaklaşık 100 bin civarında.

2004 yılında AB ve NATO'ya giren Letonya'da, Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'nin Letonya'daki askeri varlığının kalıcı olması gerektiğini belirtmişti.

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalden önce ülke dışına konuşlandırdığı 150 binden fazla askerin tamamının şu an Ukrayna'da bulunduğunu söyledi.

Rus ordusunun şu ana kadar Ukrayna’ya 625’ten fazla füze fırlattığını söyleyen yetkili, Rusya’nın Suriye’den Ukrayna’da savaşmak üzere savaşçı topladığı iddialarına yanıt vererek haberleri doğruladı.

Yetkili, “Savaş için Suriyelileri toplamaya çalıştıklarını biliyoruz.” diye konuştu.