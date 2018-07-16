ABD'den Avrupalı şirketlerin İran yaptırımlarından muaf tutulması talebine ret

- Reuters

ABD, İran'da yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupalı şirketlerin yaptırımlardan muaf tutulması talebini reddetti. Talep, Avrupa Birliği'nden (AB) gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupalı devletlere mektubunda AB'nin talebini, 'İran'a maksimum baskı uygulamak istedikleri' için reddettiklerini söyledi.

Pompeo, yalnızca AB ulusal güvenliği çıkarlarına yararlı olacak durumlarda istisnalar olabileceğini ifade etti.

AB, Washington'un İran'a yeni yaptırımları nedeniyle milyarlarca dolarlık ticari ilişkilerin tehlikeye girmesinden kaygılanıyor.

NBC News televizyonunun haberine göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de imzasının olduğu mektupta "İran rejimine daha önce benzeri görülmemiş mali baskı uygulanmasını sağlayacağız" dendi.

Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trupm'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasından sonra uygulamaya kondu.

- AFP

10 milyar euroluk ihracat

ABD'nin çekilmesiyle, 2015'te varılan anlaşma öncesi uygulanan yaptırımlar da yeniden yürürlüğe girmiş oldu.

Fransa, Almanya ve İngiltere ise anlaşmaya uymaya devam edeceklerini duyurdu.

İran'la varılan nükleer anlaşma sonra Avrupa'nın en büyük şirketleri iş faaliyetleri için İran'la anlaşmaya gitmişti.

AB'nin 2017'de İran'a ihracatı (mal ve hizmetler) 10,8 milyar euroydu. İran'dan AB'ye ithalat ise 10 milyar euro değerindeydi. İthalat rakamları 2016'nın iki katına çıkmıştı.

Avrupalı şirketler İran'la iş yapmaya devam etmeleri durumunda ABD ile bağlarının zayıflayacağı kaygısında.

AB, bu yılın başında Avrupalı şirketlerin İran'la iş yapmaya devam etmeleri için yasal düzenlemeyi yeniden hayata geçirmişti.

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