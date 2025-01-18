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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'den borç limiti için olağanüstü tedbir kararı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'den borç limiti için olağanüstü tedbir kararı

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ulaşılmasını önlemek için olağanüstü tedbirlerin 21 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:59
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        ABD'den borç limiti için tedbir kararı
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        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yeni bir mektup gönderdi.

        Bakanlığın borç limitiyle ilgili attığı adımlar konusunda bilgi veren Yellen, Hazine'nin 21 Ocak'ta olağanüstü tedbirleri uygulamaya başlayacağını vurguladı.

        Yellen, bu kapsamda Kamu Hizmeti Emekli ve Engelliler Fonu'na tam olarak yatırım yapılamayacağını ve 14 Mart'a kadar sürecek "borç ihracı askıya alma döneminin" başlayacağını belirterek, benzer şekilde Posta Hizmetleri Emekli Sağlık Yardımları Fonu'na yönelik yatırımların da askıya alınacağını ifade etti.

        Bu fonlara yapılan yatırımların borç limiti artırıldığında ya da askıya alındığında eski haline getirileceğini kaydeden Yellen, federal emekliler ve çalışanların bu durumdan etkilenmeyeceğini anlattı.

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        Yellen, olağanüstü tedbirlerin ne kadar sürebileceğinin oldukça belirsiz olduğuna dikkati çekerek, "Borç limiti, yeni harcamalar için yetki vermez ancak federal hükümetin, Kongreler ve her iki partinin başkanlarının geçmişte yaptığı mevcut yasal yükümlülüklerini finanse edememe riski oluşturur. Kongreyi ABD'nin tam güven ve itibarını korumak üzere bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        ABD Hazine Bakanı Yellen, geçen ay gönderdiği mektupta da borç limitine 14-23 Ocak arasında ulaşılacağının öngörüldüğünü bildirmişti.

        TOPLAM BORÇ 36.1 TRİLYON DOLAR

        ABD'de borç limiti, "ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı" anlamına geliyor.

        ABD Hazinesi, Kongrenin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.

        Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor, sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor. Limitin artırılması için Kongreden yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.

        ABD'de federal hükümet son olarak 2023'ün başlarında 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmıştı. Borç limiti, ABD Kongresinde aylar süren müzakerelerin ardından Haziran 2023'te 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmıştı.

        Borç limiti, söz konusu düzenlemede belirlenen sürenin dolmasıyla 1 Ocak itibarıyla yeniden yürürlüğe girmişti.

        ABD'nin halihazırda borcu 36,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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