ABD'den Brezilya Devlet Başkanı seçilen ağırı sağcı Bolsonaro'ya övgü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Jair Bolsonaro'nun Brezilya Devlet Başkanı seçilmesinin bölge için "olumlu bir işaret" olduğunu söyledi. Bolton; Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı ise "zorbalık troykası" olarak nitelendirdi. Üç ülkede de solcu yönetimler işbaşında.
03.11.2018 - 11:17 | Güncelleme:
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Jair Bolsonaro'nun Brezilya Devlet Başkanı seçilmesinin bölge için "olumlu bir işaret" olduğunu söyledi. Bolton; Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı ise "zorbalık troykası" olarak nitelendirdi. Üç ülkede de solcu yönetimler işbaşında.
John Bolton, ülkesinde Salı günü yapılacak olan ara seçimler öncesi Florida eyaletinin Miami kentinde yaptığı konuşmada, "önemli ülkelerde benzer düşüncedeki liderlerin seçilmesinin" Latin Amerika'nın geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.
Bolton, bu noktada Kolombiya'da Ivan Duque'nin, Pazar günü Brezilya'da da Jair Bolsonaro'nun Devlet Başkanı seçildiğini hatırlattı.
"Duque ve Bolsonaro'nun seçilmeleri; bölgede serbest piyasa prensiplerine bağlı, açık, şeffaf ve hesab verebilir yönetimlere artan bağlılığı gösteriyor" diyen Bolton, Bolsonaro'nun Brezilya'da 21 yıl süren askeri diktatörlüğe ve onun işkenceci uygulamalarına karşı hayranlığı konusuna ise değinmedi.
Florida, ABD'de Latin Amerika ve Küba kökenli nüfusun yoğun olduğu bir eyalet.
Aşırı sağcı Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) lideri Jair Bolsonaro, Brezilya'da 1 Ocak'ta göreve başlayacak.
Siyaseten doğruculuğu reddeden Bolsonaro, "ırkçı, homofobik ve kadın düşmanı" olmakla suçlandı ve hep bu suçlamaları reddetti.
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ABD'den Venezuela ve Küba'ya yeni yaptırımlar
Öte yandan, John Bolton konuşmasında Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı eleştirdi.
"Bugün, bu yarımkürede, bir kez daha baskı, sosyalizm ve totaliterleşmenin yıkıcı gücüyle yüzleşiyoruz" diyen Bolton, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yönetim altında, bu yarımkürede kıyılarımız yakınındaki diktatör ve despotlarla artık uzlaşmayacağız. İdam mangaları, işkenceciler ve katiller…Bu yarımküredeki zorbalık troykası sonunda dengini buldu."
Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle Venezuela'nın altın ihracatını hedef alan yeni yaptırımları uygulamaya koyduğunu da açıkladı.
Yaptırımlar çerçevesinde, Amerikalıların Venezuela'nın altın sektöründe faaliyet gösteren özel veya tüzel kişilerle ticari ilişkileri yasaklandıu.
Bolton, ABD'nin birkaç gün içinde Küba'ya yönelik yaptırımlarını da genişleteceğini açıkladı. Yeni yaptırımlar ile Küba ordusu ve istihbarat servisiyle ilişkili bazı kişiler ve şirketler hedef alınacak.
ABD vatandaşlarının ve şirketlerin bu listede yer alan şirketlerle iş yapmaları yasak.
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ABD'den Brezilya Devlet Başkanı seçilen ağırı sağcı Bolsonaro'ya övgü/abd-den-brezilya-devlet-baskani-secilen-agiri-sagci-bolsonaro-ya-ovgu-22038252203825
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